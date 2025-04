Zu einem schweren Zusammenstoß ist es am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 312 zwischen Elgendorf und Montabaur gekommen. Gegen 8.10 Uhr war die Fahrerin eines Renault Modus mit Westerwälder Kennzeichen auf der L327 unterwegs und beabsichtigte auf Höhe des Montabaurer Tierheims auf die L312 nach links in Richtung des Montabaurer Stadtteils Elgendorf abzubiegen, wie die Polizei mitteilt.

i Vollkommen demoliert war dieser VW Tiguan nach dem Zusammenstoß auf der L312 bei Montabaur. Andreas Egenolf

Hierbei übersah die Fahrerin augenscheinlich einen aus Richtung Elgendorf kommenden VW Tiguan mit Koblenzer Kennzeichen, an dessen Steuer ein 20-Jähriger aus dem Westerwaldkreis saß. Ein Zusammenstoß im Bereich der Einmündung konnte nicht mehr vermieden werden.

Keine Befreiung durch die Feuerwehr nötig

Der VW krachte zunächst im vorderen linken Bereich in den Renault und dessen Fahrertür, ehe er anschließend über die Gegenfahrbahn hinweg geriet und links in die Leitplanke oberhalb eines Fußweges einschlug. Der hinzugerufene Rettungsdienst samt Notarzt konnten laut Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr vor Ort die Fahrzeuginsassen jeweils befreien, ohne, dass sie von den 29 hinzugerufenen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Montabaur sowie der Löschgruppe Horressen-Elgendorf aus ihren Fahrzeugen mit schwerem Geräte geschnitten werden mussten. Die Renault-Fahrerin und der VW-Fahrer wurden am Unfallort zunächst versorgt, ehe sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Laut der Polizei Montabaur wurde nur die Unfallverursacherin im Renault leicht verletzt.

i An beiden Fahrzeugen enstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Andreas Egenolf

Die L312 musste für mehr als eine Stunde zeitweise immer wieder voll gesperrt werden. Beide Unfallfahrzeuge, an denen Totalschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. „Die abschließenden polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an", heißt es in einer Mitteilung der Polizei Montabaur abschließend.