Einsatz bei Nentershausen Schwerer Unfall auf A3 zwischen zwei Lkw und einem Auto Katrin Maue-Klaeser 28.05.2026, 01:18 Uhr

i Der Auflieger eines Lastwagens ist bei dem Unfall auf der A3 am Mittwochabend umgestürzt, ein anderer wurde aufgerissen. Drei Personen wurden bei der Kollision zwischen den beiden Lkw und einem Auto leicht verletzt. Katrin Maue-Klaeser

Drei Menschen sind bei einem Unfall am späten Mittwochabend leicht verletzt worden. Gefahrstoffe traten aus und mussten von Atemschutzgeräteträgern beseitigt werden. Die Polizei vermutet einen Überholfehler als Ursache der Kollision.

Zu einem schweren Unfall ist es am späten Mittwochabend auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Eppenrod unmittelbar vor der Abfahrt Nentershausen gekommen. Gegen 22.30 Uhr sind zwei Lastwagen und ein Pkw kollidiert, dabei wurden laut Auskunft der Rettungskräfte drei Personen leicht verletzt.







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