Drei Menschen sind bei einem Unfall am späten Mittwochabend leicht verletzt worden. Gefahrstoffe traten aus und mussten von Atemschutzgeräteträgern beseitigt werden. Die Polizei vermutet einen Überholfehler als Ursache der Kollision.
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Zu einem schweren Unfall ist es am späten Mittwochabend auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Eppenrod unmittelbar vor der Abfahrt Nentershausen gekommen. Gegen 22.30 Uhr sind zwei Lastwagen und ein Pkw kollidiert, dabei wurden laut Auskunft der Rettungskräfte drei Personen leicht verletzt.