Crash im Berufsverkehr
Schwerer Unfall auf A3 sorgt für kilometerlangen Stau
Einiges zu tun hatten Rettungskräfte in kurzer Zeit zwischen Limburg und Wiesbaden. Für Autofahrer heißt das: lange Staus.
Einiges zu tun hatten Rettungskräfte in kurzer Zeit zwischen Limburg und Wiesbaden. Für Autofahrer heißt das: lange Staus.
Stefan Puchner/dpa

Gleich mehrere Unfälle haben auch am Donnerstag und Freitagmorgen die Autobahn 3 zwischen Limburg und dem Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt. Autofahrer mussten lange Staus ertragen.

Lesezeit 1 Minute
Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagmorgen, 11. September, den Berufsverkehr auf der Autobahn 3 bei Limburg erheblich behindert. Gegen 5.28 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd auf einen ungarischen Sattelzug auf.
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