Schwerer Unfall auf A3 sorgt für kilometerlangen Stau
Gleich mehrere Unfälle haben auch am Donnerstag und Freitagmorgen die Autobahn 3 zwischen Limburg und dem Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt. Autofahrer mussten lange Staus ertragen.
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Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagmorgen, 11. September, den Berufsverkehr auf der Autobahn 3 bei Limburg erheblich behindert. Gegen 5.28 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd auf einen ungarischen Sattelzug auf.