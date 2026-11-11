Wieder vier Konzerte in Holler Schwerelos mit Musikinstrumenten durch Raum und Zeit Markus Müller 11.11.2026, 18:00 Uhr

i „Das soll eine elegante Fanfare sein!", heißt es für die Trompeten auf der Probe des Musikvereins Holler. Markus Müller

Vier Neujahrskonzerte, alle ausverkauft. Das gelingt dem Musikverein Holler jedes Jahr. Doch wie bereiten sich die Musikerinnen und Musiker auf diese besonderen Veranstaltungen vor? Unser Reporter sammelte auf einer Probe Eindrücke.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert haben sich Westerwälder Musikliebhaber das Neujahrskonzert des Musikvereins Holler fest in ihrem Terminplan eingetragen. Halt – seit vielen Jahren schon findet das Konzert am Jahresbeginn nicht nur einmal, sondern gleich an vier Terminen statt.







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