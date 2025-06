Ministerpräsident Alexander Schweitzer machte bei seiner Ehrenamtsreise durch den Westerwald auch Halt bei dem Verein „Du bist wir“ in Wirges. Eine großzügige Geste, denn der Verein hätte seine Aktivitäten auch im Bürgerhaus der Stadt bei der letzten Station auf den Spuren des Ehrenamtes vorstellen können. Doch dem Landesvater war es wohl ein besonderes Anliegen, sich über die nicht selbstverständliche Arbeit des noch jungen Vereins mit großem Expansionspotenzial an dessen Domizil ein Bild zu machen. Der Verein bietet beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Freizeitaktivitäten an, um eine Integration in der Gesellschaft zu ermöglichen und deren Familien zu entlasten. Ehrenamtliche Aktivitäten, die jenseits von gesetzlichen Betreuungen und schulischer Bildung liegen.

Das Team mit dem Vorsitzenden Frank Wendland und seiner Stellvertreterin Michaela Schmidt gab Alexander Schweitzer einen Einblick in die Vereinsstruktur, die Entwicklung seit der Gründung 2019 und auf die ganzjährig selbstgestellte Aufgabe mit 50 Betreuungen, vier Freizeiten und 500 Stunden Entlastung von Familien mit behinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Unverzichtbares Ehrenamt zeigt sich in Wirges

Die Darstellung des Vereines mit aktuell 300 Mitgliedern, der an die 80 Klienten betreut, war darauf ausgerichtet, zu informieren, und nicht primär, um für die Herausforderungen für die Zukunft um Unterstützung bei der Bewältigung zu bitten. Eine Beratung von außen bei Organisationsstrukturen sei allerdings von Nutzen, meinte Frank Wendland.

Dass das Ehrenamt in unserem Land für die Gesellschaft unverzichtbar ist, musste der sichtlich beeindruckte Ministerpräsident hier nicht besonders betonen, denn jeder Ehrendienst hat die gleiche Anerkennung verdient. Dennoch werde hier Außergewöhnliches geleistet, so Schweitzer, der den Verantwortlichen empfahl, zu seiner Behörde, der Staatskanzlei, Kontakt aufzunehmen, denn dort könne man kompetente Unterstützung erfahren.