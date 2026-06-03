Schutz vor der Tierseuche Schweinepest: So soll Zaunbau im Westerwaldkreis laufen Michael Fenstermacher 03.06.2026, 07:00 Uhr

i Ein Schild mit der Aufschrift „Schweinepest bei Wildschweinen - Gefährdeter Bezirk - “ hängt an einem Baum an einem Waldweg. Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Die Vorbereitungen für neue Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest laufen auf Hochtouren. Während im Kreis Altenkirchen bereits die Trassen vorbereitet werden, soll der Zaunbau im Westerwaldkreis binnen weniger Wochen beginnen.

Nach mehreren Fällen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im benachbarten Kreis Siegen-Wittgenstein werden im Westerwald die Schutzmaßnahmen vorangetrieben. Während im Kreis Altenkirchen bereits die Vorbereitungen für den Zaunbau laufen und eine Sperrzone eingerichtet wurde, rechnet der Westerwaldkreis mit einer Umsetzung seines Zaunabschnitts innerhalb weniger Wochen.







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