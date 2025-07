Kadaver von Wildtieren zu bergen, ist für Jäger oder Förster nie eine angenehme Aufgabe. Da aber derzeit mit der Afrikanischen Schweinepest eine für Wildschweine hoch ansteckende Seuche um sich greift, bereitet das Kreisveterinäramt die Fachleute aus Jägerschaft und Forstdienst darauf vor, an oder mit dem Erreger verendete Tiere zu erkennen und (bei Verdacht) mit der nötigen Umsicht sachgerecht zu entsorgen. Spaziergänger, die ein totes Wildschwein oder überhaupt ein totes Wildtier sehen, sollten es nicht berühren und sich direkt ans Kreisveterinäramt wenden unter Telefon 02602/124586.

In der Remise des Forstamts Neuhäusel gab zunächst Wolfram Blecha, Leiter der Abteilung für Veterinärwesen der Kreisverwaltung, einen theoretischen Einblick. Am Anfang stand der Hinweis, dass die Afrikanische Schweinepest (ASP) mittlerweile in die höchste Kategorie der Infektionsgefahr eingeordnet ist. Das liege unter anderem daran, dass der Erreger, das Asfivirus, äußerst widerstandsfähig ist.

i Ilonka Degenhardt und Wolfram Blecha (Mitte) haben zusammen mit ihrer Kollegin Kerstin Rutenbeck vom Veterinäramt des Westerwaldkreises die Schulung für Jäger und Förster geleitet. Katrin Maue-Klaeser

Rasch kommen die ersten Fragen der Teilnehmer: Ob das Virus auch über Schuhsohlen oder Fahrzeugreifen weiter verbreitet werden kann, möchten sie wissen. Das bejaht Blecha: Je nach Standort der Schuhe oder des Autos könnten Viren in den Profilen Wochen, sogar Monate aktiv bleiben. „Auch im Blut am Messer“, warnt Blecha mit Blick auf die vielen Jäger unter den Teilnehmern. So erklärt der Fachmann auch einen Verbreitungsweg: weggeworfene Reste roher Wurst- oder Fleischwaren von infizierten Tieren, er nennt es zusammenfassend „kontaminierte Wurstbrötchen“, die von Wildschweinen gefressen werden. Deswegen der Hinweis: Lebensmittel(reste) sollten generell nicht in Wald und Feld geworfen werden.

Für den Menschen ist die Infektion ungefährlich, nur Schweine – Wild- sowie Hausschweine – erkranken und sterben innerhalb weniger Tage an der Erkrankung. Was ist bei Entdeckung eines mutmaßlich an ASP verendeten Tiers die erste Maßnahme? „Sie melden sich bei uns, und an Wochenenden bei der Polizei, die uns dann kontaktiert“, schärft Blecha den Teilnehmern ein. Kadaver sowie krank erlegte Tiere müssen beprobt werden. „Die Probenröhrchen können Sie sich bei den Forstämtern oder der Kreisverwaltung holen“, erklärt Blecha. Würden Proben von Fallwild abgegeben, so werden 70 Euro als Prämie ausgezahlt.

i Der Trick, damit der getapte Übergang zwischen Overall und Handschuhen auch beim Ablegen der Schutzausrüstung über die Hand geht: das Klebeband über der breitesten Stelle der Hand befestigen. Katrin Maue-Klaeser

Doch es sei auch möglich, den gesamten Kadaver „seuchensicher zu bergen“ und komplett an das Landesuntersuchungsamt zu geben – ein Schritt, der ohnehin ratsam erscheint, um eine weitere Verbreitung der Seuche zu vermeiden. Den enorm aufwendigen Prozess der Bergung unter allen Vorsichtsmaßnahmen üben die Teilnehmer dann in zwei Gruppen, angeleitet von Ilonka Degenhardt und Kerstin Rutenbeck.

Was im vorgeführten Lehrfilm nur aufwendig wirkt und manchem Praktiker hie und da ein Lachen entlockt, ist im Ernstfall dringend nötig und erweist sich in der Umsetzung als äußerst kompliziert. Das fängt schon beim Anlegen der empfohlenen Schutzkleidung an, denn man muss den Overall samt Handschuhen später wieder ausziehen können, ohne mit bloßen Händen die möglicherweise kontaminierte Außenseite zu berühren.

i Der Kadaver wird in einem Plastiksack verstaut, um eine Verbreitung des Erregers über kontaminierte Körperflüssigkeiten zu verhindern. Auf einem Schlitten lässt sich der schwere Kadaver leichter transportieren. Katrin Maue-Klaeser

Der Übergang zwischen Handschuhen und Overall muss mit Klebeband versiegelt werden – achtet man dabei nicht auf genügend „Luft“ zwischen Klebestreifen und Handgelenk, wird es unmöglich, den Ärmel über die Hand zu streifen, ohne alles zu zerreißen. „Dann ist es kaum zu vermeiden, dass Hände oder Kleidung kontaminiert werden“, warnt Degenhardt. Die Lösung: Den Übergang zwischen Handschuh und Ärmel über die Hand ziehen und an der breitesten Stelle den Klebestreifen befestigen – dann passt es später beim Ausziehen auch.

Sollte auf die Schnelle keine komplette Schutzausrüstung bereitstehen, seien zumindest Überschuhe nötig, empfehlen die Experten, sowie separate Überbekleidung, die bei 60 Grad gewaschen werden kann. Auch die Proben und gegebenenfalls der Kadaver müssen so transportiert werden, dass Umwelt, Mensch und Fahrzeug nicht kontaminiert werden – etwa, indem der Kadaver direkt am Fundort doppelt in Plastiksäcke verpackt wird.

i Lange, dicke Kanülen gehören zur Probenahme-Ausrüstung, damit auch unter schwierigen Bedingungen bluthaltige Körperflüssigkeit gewonnen werden kann. Katrin Maue-Klaeser

Anders als im Lehrvideo nehme das Landesuntersuchungsamt keine Tupfer, sondern nur Proben bluthaltiger Flüssigkeit oder, sollte dies nicht (mehr) möglich sein, vom Knochen. „Im Seuchenfall gibt es dazu noch einmal eine gesonderte Information“, erklärt Degenhardt: „Dann gilt nicht die Regelbeprobung bei einem toten Schwein.“ Die Schweinepest könne ein sehr lang anhaltendes Seuchengeschehen sein, „das ist nicht mit einigen Monaten getan“, so die Expertin.

Entdecken Bürger bei einem Spaziergang zufällig ein totes Wildschwein, sollten sie die Veterinärverwaltung unter veterinaeramt@westerwaldkreis.de informieren. Die nähere Umgebung des Fundortes sollte gemieden und der Tierkörper nicht angefasst werden. Gern beantwortet das Veterinäramt auch etwaige Rückfragen zur ASP.