Aus dem Zusammenschluss der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied wäre, gemessen an der Bilanzsumme, die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz erwachsen. Doch diese Pläne sind vom Tisch, die Sondierung ist gescheitert. Warum? Der Rest ist Schweigen...
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Die Pressemitteilung kam am späten Gründonnerstagabend, als die meisten ihr Zeitkonto schon auf ein verlängertes Feiertagswochenende eingestellt hatten. Darin enthalten der Abgesang auf eine mögliche Fusion der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied. Doch warum dieser Storno, warum die Rückabwicklung der eingeleiteten Sondierungsgespräche?