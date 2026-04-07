Hintergründe weiter unklar Schweigen über geplatzte Sparkassenfusion im Westerwald Markus Eschenauer

Markus Kratzer 07.04.2026, 15:56 Uhr

i Die Sparkassen Westerwald-Sieg (hier das Logo am Gebäude in Hachenburg) und Neuwied bleiben eigenständig. Die Sondierung über eine mögliche Fusion der beiden Geldinstitute ist gescheitert. Aber warum? Markus Kratzer

Aus dem Zusammenschluss der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied wäre, gemessen an der Bilanzsumme, die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz erwachsen. Doch diese Pläne sind vom Tisch, die Sondierung ist gescheitert. Warum? Der Rest ist Schweigen...

Die Pressemitteilung kam am späten Gründonnerstagabend, als die meisten ihr Zeitkonto schon auf ein verlängertes Feiertagswochenende eingestellt hatten. Darin enthalten der Abgesang auf eine mögliche Fusion der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied. Doch warum dieser Storno, warum die Rückabwicklung der eingeleiteten Sondierungsgespräche?







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