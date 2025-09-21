Weniger Stände reihen sich beim Montabaurer Schustermarkt an Kirch- und Bahnhofstraße, doch geboten wird viel regionales Handwerk. Am Samstag herrscht Trubel bei Sonne, die „Regenschirm-Versicherung“ der Stadtchefin klappt am Sonntag nicht ganz.
Lesezeit 1 Minute
Der Schustermarkt-Samstag war ein Geschenk mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen für einen ausgiebigen Bummel. Der Sonntag konnte mit trockenen Abschnitten und der Gelegenheit, die verkaufsoffenen Geschäfte zu besuchen, punkten – dabei hatte Stadtchefin Melanie Leicher extra einen Regenschirm als „Wetterversicherung“ bei sich.