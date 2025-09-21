Regen schadet Sonntagsgeschäft Schustermarkt Montabaur prunkt Samstag mit Sonnenschein 21.09.2025, 17:00 Uhr

i Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher sowie (von links) Oliver Merfels und Dominik Weyand von Spack Events, Citymanager Oliver Krämer und Julian Habermeier vom Montabaurer Kulturbüro freuen sich über die gelungene Eröffnung des Montabaurer Schustermarkts. Katrin Maue-Klaeser

Weniger Stände reihen sich beim Montabaurer Schustermarkt an Kirch- und Bahnhofstraße, doch geboten wird viel regionales Handwerk. Am Samstag herrscht Trubel bei Sonne, die „Regenschirm-Versicherung“ der Stadtchefin klappt am Sonntag nicht ganz.

Der Schustermarkt-Samstag war ein Geschenk mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen für einen ausgiebigen Bummel. Der Sonntag konnte mit trockenen Abschnitten und der Gelegenheit, die verkaufsoffenen Geschäfte zu besuchen, punkten – dabei hatte Stadtchefin Melanie Leicher extra einen Regenschirm als „Wetterversicherung“ bei sich.







