Bis zu 20.000 Besucher Schustermarkt bringt Leben in Montabaurer Innenstadt 24.09.2025, 15:27 Uhr

i Mit dem Verlauf des gut besuchten Schustermarkts ist das Team aus Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher, Citymanager Oliver Krämer und Julian Habermeier vom Kulturbüro Montabaur sehr zufrieden. Katrin Maue-Klaeser

Stadtchefin und Citymanager sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Montabaurer Schustermarkts, der Tausende Besucher in die Innenstadt brachte. Die Vorbereitungen für nächstes Jahr laufen schon – ein Ziel ist die noch bessere Einbindung des FOC.

„Nach groben Schätzungen waren an die 15.000 bis 20.000 Besucher am Wochenende in Montabaur“, freut sich Citymanager Oliver Krämer über einen erfolgreichen Schustermarkt. Das Wetter hatte insbesondere am Samstag für volle Straßen gesorgt. „Auch in der Gastronomie war jeder Platz besetzt“, hat Krämer beobachtet.







