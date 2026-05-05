Sperrung der Bundesstraße 255 Schuppen und Haus brennen in Hellenhahn-Schellenberg Katrin Maue-Klaeser 05.05.2026, 16:02 Uhr

i Schwere Rauschwaden ziehen über Hellenhahn-Schellenberg. Feuerwehreinheiten aus der Gemeinde und den umliegenden Orten können verhindern, dass zusätzlich zum betroffenen Anwesen weitere Häuser in Brand gerieten. Elmar Hering

Wegen Löscharbeiten nahe der B255 blieb die Ortsdurchfahrt für Stunden gesperrt. Die Bewohner des Hauses retteten sich selbst, die Feuerwehr kümmerte sich um den Hund.

Ein Schuppen samt angrenzendem Wohnhaus hat am Dienstagmittag in Hellenhahn-Schellenberg gebrannt. Die Meldung über das Feuer ging um 13.25 Uhr ein, die Feuerwehr war mit großem Aufgebot am Ort, um ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die drei Bewohner hatten sich selbst aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht, wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung erläutert.







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