Wegen Löscharbeiten nahe der B255 blieb die Ortsdurchfahrt für Stunden gesperrt. Die Bewohner des Hauses retteten sich selbst, die Feuerwehr kümmerte sich um den Hund.
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Ein Schuppen samt angrenzendem Wohnhaus hat am Dienstagmittag in Hellenhahn-Schellenberg gebrannt. Die Meldung über das Feuer ging um 13.25 Uhr ein, die Feuerwehr war mit großem Aufgebot am Ort, um ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die drei Bewohner hatten sich selbst aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht, wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung erläutert.