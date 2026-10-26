Die knappe Nachricht des Landesbildungsministeriums, dass bislang kein Antrag auf einen Schulträgerwechsel für das Private Gymnasium Marienstatt vorliege, hatte am Freitag für Irritationen gesorgt. Nun klärt der Westerwaldkreis die Situation auf.
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Nachdem das Landesbildungsministerium am Freitag überraschend mitgeteilt hatte, dass bislang kein Antrag auf einen Schulträgerwechsel für das Private Gymnasium Marienstatt vorliege, hat sich jetzt der Westerwaldkreis (neben der Abtei Marienstatt und dem Bistum Limburg einer von drei möglichen Partnern einer noch zu gründenden Stiftung) auf Anfrage zu dem Thema geäußert.