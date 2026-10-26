Privates Gymnasium Marienstatt Schulträgerwechsel ist jetzt zum 1. August 2027 geplant Nadja Hoffmann-Heidrich 26.10.2026, 16:00 Uhr

i Zum 1. August 2027 könnte eine neu zu gründende Stiftung – bestehend aus der Abtei Marienstatt, dem Westerwaldkreis und dem Bistum Limburg – die Trägerschaft für das Private Gymnasium Marienstatt übernehmen. Die Vorbereitungen dazu laufen, ein offizieller Antrag dafür wurde beim Land aber noch nicht gestellt. Röder-Moldenhauer. roe

Die knappe Nachricht des Landesbildungsministeriums, dass bislang kein Antrag auf einen Schulträgerwechsel für das Private Gymnasium Marienstatt vorliege, hatte am Freitag für Irritationen gesorgt. Nun klärt der Westerwaldkreis die Situation auf.

Nachdem das Landesbildungsministerium am Freitag überraschend mitgeteilt hatte, dass bislang kein Antrag auf einen Schulträgerwechsel für das Private Gymnasium Marienstatt vorliege, hat sich jetzt der Westerwaldkreis (neben der Abtei Marienstatt und dem Bistum Limburg einer von drei möglichen Partnern einer noch zu gründenden Stiftung) auf Anfrage zu dem Thema geäußert.







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