Nach Glatteis-Warnung Schulen lassen Montabaurer Gymnasium im Regen stehen Katrin Maue-Klaeser 12.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Schulen im Montabaurer Schulzentrum - neben den hier beschilderten auch die Heinrich-Roth-Realschule plus - hatten sich gemeinsam abgesprochen, es am Montag trotz Wetterwarnungen bei Präsenzunterricht zu belassen. Nur das Mons-Tabor-Gymnasium hat sich trotz Bedenken letztlich an diese Absprache gehalten. Katrin Maue-Klaeser

Nur am Mons-Tabor-Gymnasium fand im Montabaurer Schulzentrum am Montag Präsenzunterricht statt. So hatten es die Schulleitungen sonntags gemeinsam abgestimmt. Doch die anderen vier Schulen disponierten kurzerhand um.

Wenn sich benachbarte Schulen über Schließungen und Homeschooling absprechen, dann liegt das vor allem im Interesse der Eltern. „Es ist üblich, dass das Montabaurer Schulzentrum einheitlich entscheidet, denn es gibt Familien, die Kinder an verschiedenen Schulen haben, für die eine gemeinsame Regelung wichtig ist“, erklärt Daniela Duck, Schulelternbeiratsvorsitzende des Mons-Tabor-Gymnasiums (MTG).







Artikel teilen

Artikel teilen