An der Erich-Kästner-Realschule plus werden drei Fachräume grundlegend saniert. Die Astrid-Lindgren-Grundschule erhält eine neue Alarmierungsanlage für Notfälle. Der Verbandsgemeinderat hat dafür die Ausschreibungen auf den Weg gebracht.
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An der Erich-Kästner-Realschule plus werden die Lehrküche sowie die Fachräume für Biologie und Physik grundlegend erneuert. Außerdem erhält die Astrid-Lindgren-Grundschule eine neue Sprachalarmierungsanlage für den Notfall. Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Planungen gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Arbeiten auszuschreiben.