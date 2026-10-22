Ausschreibungen beschlossen
Schulen in Ransbach-Baumbach werden umfassend saniert
Die Astrid-Lindgren-Grundschule wird derzeit umgebaut und erweitert. Im Zuge dessen erhält sie auch eine neue Sprachalarmierungs
Die Astrid-Lindgren-Grundschule wird derzeit umgebaut und erweitert. Im Zuge dessen erhält sie auch eine neue Sprachalarmierungsanlage.
Camilla Härtewig

An der Erich-Kästner-Realschule plus werden drei Fachräume grundlegend saniert. Die Astrid-Lindgren-Grundschule erhält eine neue Alarmierungsanlage für Notfälle. Der Verbandsgemeinderat hat dafür die Ausschreibungen auf den Weg gebracht.

Lesezeit 2 Minuten
An der Erich-Kästner-Realschule plus werden die Lehrküche sowie die Fachräume für Biologie und Physik grundlegend erneuert. Außerdem erhält die Astrid-Lindgren-Grundschule eine neue Sprachalarmierungsanlage für den Notfall. Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Planungen gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Arbeiten auszuschreiben.
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