Ausschreibungen beschlossen Schulen in Ransbach-Baumbach werden umfassend saniert Camilla Härtewig 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Astrid-Lindgren-Grundschule wird derzeit umgebaut und erweitert. Im Zuge dessen erhält sie auch eine neue Sprachalarmierungsanlage. Camilla Härtewig

An der Erich-Kästner-Realschule plus werden drei Fachräume grundlegend saniert. Die Astrid-Lindgren-Grundschule erhält eine neue Alarmierungsanlage für Notfälle. Der Verbandsgemeinderat hat dafür die Ausschreibungen auf den Weg gebracht.

An der Erich-Kästner-Realschule plus werden die Lehrküche sowie die Fachräume für Biologie und Physik grundlegend erneuert. Außerdem erhält die Astrid-Lindgren-Grundschule eine neue Sprachalarmierungsanlage für den Notfall. Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Planungen gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Arbeiten auszuschreiben.







Artikel teilen

Artikel teilen