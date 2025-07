Wenn Schulbücher wegen der Buchpreisbindung überall dasselbe kosten und dann am Ende das Los darüber entscheidet, dass ein öffentlicher Auftrag nach Bayern statt an regionale Firmen geht: Welchen Sinn hat dann eine öffentliche Ausschreibung?

i Im Depot der Bad Marienberger Buchhandlung Millé lagern derzeit wieder Tausende Schulbücher und Arbeitshefte. Zahlreiche Privatkunden, die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG) und das Evangelische Gymnasium in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und des Evangelischen Dekanats Bad Marienberg werden auch in diesem Jahr wieder von dem Traditionsunternehmen beliefert, nicht aber die Realschule plus in Trägerschaft der VG. Der Auftrag für diese Schule über 71.000 Euro ging an einen Betrieb in Zwiesel im Bayerischen Wald. Röder-Moldenhauer

Die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg kritisiert die fortgesetzte Praxis der Verbandsgemeindeverwaltung, Ausschreibungen für Schulbuchlieferungen so durchzuführen, dass es auf einen Losentscheid hinausläuft, weil die einheitlichen Buchpreise keinen preislichen Wettbewerb zulassen (wir berichteten). Das geht aus einer Presseinfo der SPD hervor.

„Dass die Verbandsgemeinde nach dem vergangenen Jahr jetzt wieder den Losentscheid nutzt, der den Zuschlag an fernliegende Anbieter vergeben hat, ist ein ökonomischer und politischer Fehler“, stellt SPD-Ratsmitglied Thomas Mockenhaupt fest. Aus Sicht seiner Fraktion ist diese Praxis nicht nur eine Missachtung der heimischen Einzelhändler wie der Buchhandlung Millé, sondern auch ein Verstoß gegen die Möglichkeiten, die das Land eindeutig benenne.

Zwar schreibe die Verwaltungsvorschrift einen wettbewerblichen Prozess vor, doch Preisgleichheit aufgrund der Buchpreisbindung diene lediglich als Ausgangspunkt, nicht als alleiniges Kriterium. Ergänzende Kriterien wie regionale Wertschöpfung oder ökologische/soziale Aspekte dürften angewandt werden, schreibt die SPD weiter.

Das Ministerium selbst erkläre: „Kein Schulträger ist zu nationaler oder europaweiter Ausschreibung gezwungen, und keine Beschaffung muss im Losverfahren enden.“ Dazu Thomas Mockenhaupt: „Unsere Buchhandlungen investieren seit Jahren in Leseförderung, zahlen Steuern vor Ort und verbinden Bildungsarbeit mit lokalem Engagement. Die Entscheidung der VG, zweimal rein technisch und losbasiert zu vergeben, verkennt die Chancen für die Region.“

SPD: In Ausschreibung weitere Kriterien berücksichtigen

Die SPD-Fraktion hat dazu einen Forderungskatalog aufgestellt: „1. Regional bevorzugen, ohne rechtliche Risiken: Unter Nutzung qualitativer sowie sozial-ökologischer Kriterien kann die Ausschreibung so gestaltet werden, dass regionale Unternehmen berücksichtigt werden. Durch kleinere, gezielt ausgeschriebene Aufträge (zum Beispiel auf Ortsebene) ließe sich auch sinnvoll staffeln. 2. Vergabepraxis transparent und fair gestalten: Die Verwaltung soll künftig offene Kriterienregeln darlegen, mit denen regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit systematisch eingepreist werden.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Lucke unterstreicht die Haltung der Sozialdemokraten: „Das Ministerium hat bewusst Spielraum gelassen. Wir fordern die Verwaltung auf, diesen zum Vorteil unserer Einzelhändler auszugestalten.“

Lucke: Fraktionen sind keine stummen Erfüllungsgehilfen der Verwaltung

Mit ihrer Pressemitteilung kritisiert die SPD-Fraktion offen die unter sozialdemokratischer Führung stehende Verbandsgemeindeverwaltung. Dazu Karsten Lucke auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg ist eine eigenständige und selbstbewusste Institution, die ihre Politik immer nach dem Wohle der Bürgerinnen und Bürger ausrichtet. Das hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde im Übrigen zu Beginn seiner Amtszeit zu Recht auch gefordert.“

Fraktionen, so Lucke weiter, sollten keine stummen Erfüllungsgehilfen der Verwaltung sein. „Meinungsverschiedenheiten sollten in einer Demokratie nie als Misstöne verstanden werden, es ist der Prozess der demokratischen Willensbildung, in dem verschiedene Positionen im Wettstreit um die beste Qualität stehen. Wie bekannt, verlassen auch Gesetzgebungsvorschläge der Bundesregierung den Bundestag nie, wie sie dort hineingekommen sind. Auch hier gibt es immer politische Veränderungen durch die Fraktionen im oben genannten Sinne.“

Aus der Presse von erneuter Nichtberücksichtigung erfahren

Das Problem der Schulbuchvergabe sei bereits im vergangenen Jahr an Mitglieder der SPD-Fraktion adressiert worden. „Über die erneute Nichtberücksichtigung der lokalen Buchhandlungen hat die SPD-Fraktion über die Presseberichterstattung erfahren“, teilt Lucke mit.