Schul-AG aus Montabaur erkundet Vietnam bei Austausch

Einen nicht alltäglichen Austausch erlebten jetzt sechs Schüler und zwei Lehrerinnen des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur: In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi tauchten sie in eine völlig fremde Kultur ein.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist nicht selbstverständlich, dass Gymnasiasten die Möglichkeit eingeräumt wird, zwei Wochen lang eine Schule in Vietnam zu besuchen. Sechs Schüler (Lisa Alef, Liana da Costa e Silva, Lara Leidig, Ricardo Karla, Jonas Kexel und Antonia Zinndorf) der Arbeitsgruppe (AG) „Vietnam“ am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur haben an einem Austauschprogramm mit der Viet Duc Schule in Hanoi, Vietnam, teilgenommen, begleitet von ihren Lehrerinnen Julia ...