Zu Gast in Hanoi Schul-AG aus Montabaur erkundet Vietnam bei Austausch Hans-Peter Metternich 23.11.2025, 18:00 Uhr

i Durch nasse Füße lassen sich die Lehrerinnen Shenja Wöhl und Julia Acar den Besuch in Vietnam nicht vermiesen. MTG Montabaur

Einen nicht alltäglichen Austausch erlebten jetzt sechs Schüler und zwei Lehrerinnen des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur: In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi tauchten sie in eine völlig fremde Kultur ein.

Es ist nicht selbstverständlich, dass Gymnasiasten die Möglichkeit eingeräumt wird, zwei Wochen lang eine Schule in Vietnam zu besuchen. Sechs Schüler (Lisa Alef, Liana da Costa e Silva, Lara Leidig, Ricardo Karla, Jonas Kexel und Antonia Zinndorf) der Arbeitsgruppe (AG) „Vietnam“ am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur haben an einem Austauschprogramm mit der Viet Duc Schule in Hanoi, Vietnam, teilgenommen, begleitet von ihren Lehrerinnen Julia ...







