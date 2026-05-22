Tradition in Ransbach-Baumbach Schützen und Musikverein kooperieren für ein Waldfest Hans-Peter Metternich 22.05.2026, 16:00 Uhr

i Ein Bild aus vergangenen Tagen: In Ransbach-Baumbach werden 1979 die Vorbereitungen für ein Waldfest getroffen. Musikverein Ra-Ba

Die Schützen und Musiker aus Ransbach-Baumbach kooperieren Ende Mai für ein großes Wald- und Familienfest. Details und Hintergründe.

Beim Musikverein Ransbach-Baumbach, der im vergangenen Jahr 125 Jahre alt geworden ist, genießt neben dem Musizieren das gesellige Miteinander einen hohen Stellenwert. Dem soll am 31. Mai ab 11 Uhr auf dem Gelände des Ransbach-Baumbacher Schützenvereins bei einem sogenannten Familienfest mit der Bevölkerung und mit Freunden Rechnung getragen werden.







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