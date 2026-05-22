Tradition in Ransbach-Baumbach
Schützen und Musikverein kooperieren für ein Waldfest
Ein Bild aus vergangenen Tagen: In Ransbach-Baumbach werden 1979 die Vorbereitungen für ein Waldfest getroffen.
Ein Bild aus vergangenen Tagen: In Ransbach-Baumbach werden 1979 die Vorbereitungen für ein Waldfest getroffen.
Musikverein Ra-Ba

Die Schützen und Musiker aus Ransbach-Baumbach kooperieren Ende Mai für ein großes Wald- und Familienfest. Details und Hintergründe.

Lesezeit 2 Minuten
Beim Musikverein Ransbach-Baumbach, der im vergangenen Jahr 125 Jahre alt geworden ist, genießt neben dem Musizieren das gesellige Miteinander einen hohen Stellenwert. Dem soll am 31. Mai ab 11 Uhr auf dem Gelände des Ransbach-Baumbacher Schützenvereins bei einem sogenannten Familienfest mit der Bevölkerung und mit Freunden Rechnung getragen werden.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren