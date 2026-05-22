Die Schützen und Musiker aus Ransbach-Baumbach kooperieren Ende Mai für ein großes Wald- und Familienfest. Details und Hintergründe.
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Beim Musikverein Ransbach-Baumbach, der im vergangenen Jahr 125 Jahre alt geworden ist, genießt neben dem Musizieren das gesellige Miteinander einen hohen Stellenwert. Dem soll am 31. Mai ab 11 Uhr auf dem Gelände des Ransbach-Baumbacher Schützenvereins bei einem sogenannten Familienfest mit der Bevölkerung und mit Freunden Rechnung getragen werden.