Das Thermometer kratzt an der 40-Grand-Marke. Aber die Westerwälder Wirtschaft kennt sich damit aus, auf Herausforderungen zu reagieren. Deshalb war auch der traditionelle Jahresempfang wieder ein Erfolg. Wie lief der Abend bei Schütz in Selters?
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Einmal im Jahr steht der Wirtschaftsempfang Westerwälder Kalender. Und wenn Wirtschaftsförderung, Kreishandwerkerschaft, Wirtschaftsjunioren, Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Westerwälder Zeitung trommeln, dann ist klar: Es wird ein unterhaltsamer Abend, der neben interessanten Vorträgen auch viel Raum für Austausch und angeregte Gespräche bietet.