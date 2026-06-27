Wirtschaftsempfang in Selters Schütz steht für grandiosen Erfolg im Westerwald Markus Eschenauer 27.06.2026, 14:42 Uhr

i Weltumsegler Boris Herrmann ist Gastredner beim Wirtschaftsempfang 2026. Seit Jahren schon arbeitet er erfolgreich mit dem Unternehmen zusammen, um Boote zu konzipieren und zu bauen. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Das Thermometer kratzt an der 40-Grand-Marke. Aber die Westerwälder Wirtschaft kennt sich damit aus, auf Herausforderungen zu reagieren. Deshalb war auch der traditionelle Jahresempfang wieder ein Erfolg. Wie lief der Abend bei Schütz in Selters?

Einmal im Jahr steht der Wirtschaftsempfang Westerwälder Kalender. Und wenn Wirtschaftsförderung, Kreishandwerkerschaft, Wirtschaftsjunioren, Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Westerwälder Zeitung trommeln, dann ist klar: Es wird ein unterhaltsamer Abend, der neben interessanten Vorträgen auch viel Raum für Austausch und angeregte Gespräche bietet.







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