Wirtschaftsempfang in Selters
Schütz steht für grandiosen Erfolg im Westerwald
Weltumsegler Boris Herrmann ist Gastredner beim Wirtschaftsempfang 2026. Seit Jahren schon arbeitet er erfolgreich mit dem Unter
Weltumsegler Boris Herrmann ist Gastredner beim Wirtschaftsempfang 2026. Seit Jahren schon arbeitet er erfolgreich mit dem Unternehmen zusammen, um Boote zu konzipieren und zu bauen.
Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Das Thermometer kratzt an der 40-Grand-Marke. Aber die Westerwälder Wirtschaft kennt sich damit aus, auf Herausforderungen zu reagieren. Deshalb war auch der traditionelle Jahresempfang wieder ein Erfolg. Wie lief der Abend bei Schütz in Selters?

Lesezeit 2 Minuten
Einmal im Jahr steht der Wirtschaftsempfang Westerwälder Kalender. Und wenn Wirtschaftsförderung, Kreishandwerkerschaft, Wirtschaftsjunioren, Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Westerwälder Zeitung trommeln, dann ist klar: Es wird ein unterhaltsamer Abend, der neben interessanten Vorträgen auch viel Raum für Austausch und angeregte Gespräche bietet.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren