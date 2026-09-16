Selterser Firma baut am Rhein Schütz investiert 40 Millionen Euro in Werk neben BASF Markus Müller 16.09.2026, 16:56 Uhr

i Sie begannen mit den ersten Spatenstichen in einen großen Berg Sand den Bau des neuen IBC-Produktionsstandortes von Schütz direkt vor der BASF in Ludwigshafen (von links): Veit Enders (Schütz), Klaus Blettner (Oberbürgermeister), Helmut Winterling (BASF), Udo Schütz (Schütz), Uwe Lohr (BASF), Roland Straßburger (Schütz) und Matthias Dohrn (BASF). Markus Müller

Es ist ein Projekt, das seines Gleichen sucht. Die Firma Schütz mit Sitz in Selters realisiert eine neue IBC-Fertigung unmittelbar neben BASF in Ludwigshafen. Für das Westerwälder Unternehmen ein Meilenstein in der Geschichte.

Das Selterser Unternehmen Schütz baut für rund 40 Millionen Euro direkt vor Tor 12 der BASF in Ludwigshafen ein Werk für IBC-Container – und setzt damit einen Meilenstein in der Firmengeschichte. Mit den ersten Spatenstichen in einen großen Berg Sand haben Vertreter des Westerwälder Unternehmens, der Stadt am Rhein und des Chemieunternehmens den Startschuss für den Bau des Produktionswerks und Logistikzentrums für die bekannten, in der Regel ...







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