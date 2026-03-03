Marienstätter Abteikonzerte Schütte und Padrón entführen in die musische Poethik Gaby Wertebach 03.03.2026, 20:00 Uhr

i Der Bassbariton Ulrich Schütte und die Pianistin Ainóa Padrón führten „Die 13 Monate“, einen Lieder-Zyklus von Edmund Nick nach Gedichten von Erich Kästner auf. Röder-Moldenhauer

Mit der spanischen Pianistin Ainóa Padrón dem Bassbariton Ulrich Schütte hatte der Marienstätter Musikkreis jüngst zwei hochkarätige Künstler zu den Abteikonzerten 2026 nach Marienstatt eingeladen. Zuschauer erlebten Reise durch die „13. Monate“.

Anlässlich der Abteikonzerte 2026 hat der Marienstätter Musikkreis auch in diesem Jahr wieder alle Register gezogen, um die Zuhörer mit einer schönen Auswahl an musikalischen Perlen zu erfreuen. Am Sonntagnachmittag konnte Frater Gregor Brandt in der Annakapelle des Gymnasiums ein ganz besonderes Kleinod präsentieren.







