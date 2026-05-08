Erfolg für Westerburgerin Schülerin Kari Preuschoff ist fit im Debattieren Mariam Nasiripour 08.05.2026, 11:00 Uhr

i Kari Preuschoff wird die Urkunde für den zweiten Platz beim Landeswettbewerb "Jugend debattiert" übergeben. Landtag Rheinland-Pfalz

Eine große Gesprächsfähigkeit gepaart mit Interesse an Politik und gesellschaftlichen Themen zeichnet die Westerburger Gymnasiastin Kari Preuschoff aus. Damit hat sie jetzt Erfolg in einem Jugendwettbewerb.

Kari Preuschoff aus Westerburg darf das Land Rheinland-Pfalz beim Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“ in Berlin vertreten. Sie ist die erste Schülerin des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Westerburg, die es sowohl ins Landes- als auch ins Bundesfinale des Wettbewerbs geschafft hat.







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