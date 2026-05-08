Eine große Gesprächsfähigkeit gepaart mit Interesse an Politik und gesellschaftlichen Themen zeichnet die Westerburger Gymnasiastin Kari Preuschoff aus. Damit hat sie jetzt Erfolg in einem Jugendwettbewerb.
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Kari Preuschoff aus Westerburg darf das Land Rheinland-Pfalz beim Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“ in Berlin vertreten. Sie ist die erste Schülerin des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Westerburg, die es sowohl ins Landes- als auch ins Bundesfinale des Wettbewerbs geschafft hat.