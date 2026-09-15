Projekt des KAG Westerburg
Schüler tunen Rollatoren für ein Seniorenheim  
Mia-Elaine Kubig (links) und Marla Schuhmann mit ihren getunten Rollatoren bei der Ausstellungseröffnung in Neustadt.
Mia-Elaine Kubig (links) und Marla Schuhmann mit ihren getunten Rollatoren bei der Ausstellungseröffnung in Neustadt.
Röder-Moldenhauer

Schüler schenken den ausgedienten Gehhilfen ein neues Leben und lernen dabei viel über Mobilität im Alter. Zum Dank schenken die Kinder den „Omas und Opas“ etliche Spiele. 

Lesezeit 3 Minuten
Ausgediente Rollatoren haben dank eines Generationen verbindenden Projektes des KAG Westerburg ein neues Leben bekommen: An drei Tagen haben sich 13 Schüler beim „Rollatorentuning“ ausgiebig mit diesen Gehhilfen beschäftigt, sind mit diesen selbst eine Strecke gefahren, haben Regeln zum Benutzen der Rollatoren aufgestellt, sie aufgehübscht und schließlich beim Sommerfest damit Spenden eingesammelt.
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