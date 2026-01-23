Wie befestige ich einen Dübel in der Wand? Wie eröffne ich ein eigenes Bankkonto? Wie kann ich mich ausgewogen ernähren? Diese und weitere Fragen aus dem Lebensalltag möchte die Realschule plus aus Nentershausen künftig im Unterricht beantworten.
Wie hängt man eine Lampe auf? Wie bereitet man ein gesundes Mittagessen zu? Worauf muss man beim Abschluss eines Miet- oder Kreditvertrags achten? Solche Fragen stellen sich nahezu alle jungen Erwachsenen früher oder später. Doch in ihrer Schulzeit haben sie darauf meist keine Antworten erhalten.