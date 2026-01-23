Neues Konzept in Nentershausen Schüler sollen besser aufs Leben vorbereitet werden Thorsten Ferdinand 23.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen ist nun "Schule der Zukunft". Thorsten Ferdinand

Wie befestige ich einen Dübel in der Wand? Wie eröffne ich ein eigenes Bankkonto? Wie kann ich mich ausgewogen ernähren? Diese und weitere Fragen aus dem Lebensalltag möchte die Realschule plus aus Nentershausen künftig im Unterricht beantworten.

