Projekt des KAG Westerburg
Schüler schicken Sonde in die Stratosphäre
Dieses Foto mit dem Ballon vor dem Westerburger Schloss stammt von der Schuldrohne, die der Schullleiter Thomas Wittfeld gefloge
Dieses Foto mit dem Ballon vor dem Westerburger Schloss stammt von der Schuldrohne, die der Schullleiter Thomas Wittfeld geflogen hat.
Thomas Wittfeld

Kurz vor den Sommerferien hat eine Projektgruppe des KAG Westerburg das Weltall im Visier. Das Experiment ist gelungen, die lange Vorbereitung ist von Erfolg und wird von sensationellen Aufnahmen gekrönt. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer jung ist, hegt schon einmal große Träume und richtet den Blick gen Himmel. So auch Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Westerburg, die in einem spannenden Projekt bis in die Stratosphäre geschaut haben. Die Planungen dazu hatten bereits vor einem Jahr begonnen, wie Projektleiterin Isabell Hörter berichtet.

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