Kurz vor den Sommerferien hat eine Projektgruppe des KAG Westerburg das Weltall im Visier. Das Experiment ist gelungen, die lange Vorbereitung ist von Erfolg und wird von sensationellen Aufnahmen gekrönt.
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Wer jung ist, hegt schon einmal große Träume und richtet den Blick gen Himmel. So auch Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Westerburg, die in einem spannenden Projekt bis in die Stratosphäre geschaut haben. Die Planungen dazu hatten bereits vor einem Jahr begonnen, wie Projektleiterin Isabell Hörter berichtet.