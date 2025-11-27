Erinnerung an Louis Pfeifer Schüler entwerfen Denkmal für Bad Marienberger NS-Opfer Nadja Hoffmann-Heidrich 27.11.2025, 17:00 Uhr

i Ein Kleindenkmal in Bad Marienberg soll künftig an Louis Pfeifer erinnern. Udo Appel

Unter allen Opfern der Nationalsozialisten rund um Bad Marienberg nimmt die Gruppe der Zeugen Jehovas (früher: Bibelforscher) einen besonderen Rang ein, da viele Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft hier konzentriert lebten.

Der von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Bibelforscher Louis Pfeifer aus Bad Marienberg bekommt in seiner Heimatstadt ein Kleindenkmal errichtet. Das hat der Stadtrat bei einer Enthaltung beschlossen. Aufgestellt werden soll das Denkmal in Form einer Aktentasche im Beet vor der Tourist-Information.







Artikel teilen

Artikel teilen