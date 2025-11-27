Schüler entwerfen Denkmal für Bad Marienberger NS-Opfer

Unter allen Opfern der Nationalsozialisten rund um Bad Marienberg nimmt die Gruppe der Zeugen Jehovas (früher: Bibelforscher) einen besonderen Rang ein, da viele Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft hier konzentriert lebten.
Lesezeit 3 Minuten
Der von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Bibelforscher Louis Pfeifer aus Bad Marienberg bekommt in seiner Heimatstadt ein Kleindenkmal errichtet. Das hat der Stadtrat bei einer Enthaltung beschlossen. Aufgestellt werden soll das Denkmal in Form einer Aktentasche im Beet vor der Tourist-Information.