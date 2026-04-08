Abschluss in Montabaur
Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums haben Abi geschafft
Die erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten stellten sich zum gemeinsamen Gruppenbild auf.
Die erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten stellten sich zum gemeinsamen Gruppenbild auf.
Nico Gilles, Dernbach

Herzlichen Glückwunsch! Alle Schülerinnen und Schüler des aktuellen Jahrgangs des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur die Abiturprüfung bestanden. 

Lesezeit 4 Minuten
104 Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2026 sind nun in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums in Motabaur verabschiedet worden. Dabei wurde ein Notendurchschnitt von 2,48 erreicht, teilt die Schule mit. 27 Mal gab es eine „1“ vor dem Komma, davon dreimal einen Schnitt von 1,0.

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