40 Einsatzkräfte prüfen in der Lindenstraße und im Ort die Lage. Vorsorglich werden Einwohner in Sicherheit gebracht. Nach rund zwei Stunden kann Entwarnung gegeben werden, der Einsatz ist beendet, es gibt keine Gefahrenlage.
Ein seltsamer Geruch in Kirburg hat am Sonntagnachmittag um 14.15 Uhr einen Einsatz ausgelöst, bei dem rund 40 Kräfte vor Ort waren. Befürchtet wurde, dass Gas austritt. Aus diesem Grund wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Die Bevölkerung wurde darauf hingewiesen, dass der Einsatzbereich für die Dauer des Einsatzes zu meiden sei, heißt es in der Erstmeldung der Polizei.