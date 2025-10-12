Alarmierung im Westerwald Schrecksekunde in Kirburg: Verdacht auf Gasaustritt 12.10.2025, 17:26 Uhr

i Weil Anwohner am Sonntag gegen 14 Uhr einen Gasgeruch in der Lindenstraße von Kirburg bemerkten, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Zum Glück ergaben die Messungen, dass es kein Leck an einer Gasleitung gab: Entwarnung. Tobias Schüler

40 Einsatzkräfte prüfen in der Lindenstraße und im Ort die Lage. Vorsorglich werden Einwohner in Sicherheit gebracht. Nach rund zwei Stunden kann Entwarnung gegeben werden, der Einsatz ist beendet, es gibt keine Gefahrenlage.

Ein seltsamer Geruch in Kirburg hat am Sonntagnachmittag um 14.15 Uhr einen Einsatz ausgelöst, bei dem rund 40 Kräfte vor Ort waren. Befürchtet wurde, dass Gas austritt. Aus diesem Grund wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Die Bevölkerung wurde darauf hingewiesen, dass der Einsatzbereich für die Dauer des Einsatzes zu meiden sei, heißt es in der Erstmeldung der Polizei.







