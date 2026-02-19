Einseitige Kommunikation? Schon vor Infoabend zur Windkraft herrscht dicke Luft Thorsten Ferdinand 19.02.2026, 17:00 Uhr

i Auf einem Plakat in Quirnbach wird Kritik am geplanten Windpark geübt. Thorsten Ferdinand

Über einen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ wird weiterhin kontrovers diskutiert. Dass beim geplanten Infoabend in Wirges auch die Kritiker zu Wort kommen, besänftigt diese kaum. Grund dafür ist die laut BI einseitige Kommunikation der Behörden.

Wenige Tage vor dem geplanten Informationsabend zur Windkraft in Wirges herrscht unter den Beteiligten bereits dicke Luft. Die Sprecher der Bürgerinitiative „Erhaltet unsere Wälder – Gegen den Windpark Drei Eichen“ werfen den Gemeinden und den VG-Verwaltungen vor, nicht neutral über die Vor- und Nachteile eines möglichen Windparks im Gebiet „Drei Eichen“ zu informieren.







