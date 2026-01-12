Schauspieler feiern Jubiläum
Schon seit 50 Jahren macht Niedererbach Theater
Sie freute sich beim Neujahrsempfang besonders auf den 50. Geburtstag der Theaterfreunde Niedererbach, der in diesem Jahr gefeiert wird: Ortsbürgermeister Andreas Neubert (links) und der Vereinsvorsitzende Christian Kaiser.
Markus Müller

Es ist kaum zu glauben: In Niedererbach wird schon seit 50 Jahren organisiert Theater gespielt. Und nicht nur das: Auch im Dorfleben sind die rührigen Vereinsmitglieder vielfältig engagiert. Jetzt hatten sie wieder zum Neujahrsempfang geladen.

Im Jahr 1976 haben Mitglieder der Chorgemeinschaft Cäcilia-St. Katharina die Theaterfreunde Niedererbach gegründet. Bevor das Jubiläum in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen – darunter ein abschließender Kommers im November – gefeiert wird, blickte man beim traditionellen Neujahrsempfang im Haus Erlenbach schon einmal etwas in die 50-jährige Vereinsgeschichte zurück.

