Schauspieler feiern Jubiläum Schon seit 50 Jahren macht Niedererbach Theater Markus Müller 12.01.2026, 20:00 Uhr

i Sie freute sich beim Neujahrsempfang besonders auf den 50. Geburtstag der Theaterfreunde Niedererbach, der in diesem Jahr gefeiert wird: Ortsbürgermeister Andreas Neubert (links) und der Vereinsvorsitzende Christian Kaiser. Markus Müller

Es ist kaum zu glauben: In Niedererbach wird schon seit 50 Jahren organisiert Theater gespielt. Und nicht nur das: Auch im Dorfleben sind die rührigen Vereinsmitglieder vielfältig engagiert. Jetzt hatten sie wieder zum Neujahrsempfang geladen.

Im Jahr 1976 haben Mitglieder der Chorgemeinschaft Cäcilia-St. Katharina die Theaterfreunde Niedererbach gegründet. Bevor das Jubiläum in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen – darunter ein abschließender Kommers im November – gefeiert wird, blickte man beim traditionellen Neujahrsempfang im Haus Erlenbach schon einmal etwas in die 50-jährige Vereinsgeschichte zurück.







Artikel teilen

Artikel teilen