Die alljährliche Tradition des Westerburger Verschönerungsvereins, am Kirmessonntag die Hauseigentümer mit den schönsten blumengeschmückten Häusern und Gärten auszuzeichnen, wurde auch in diesem Jahr fortgeführt. Diesmal fiel die Wahl auf sieben Familien, die sich im Rahmen des Wettbewerbs beworben hatten oder auch von Freunden, Bekannten oder Nachbarn vorgeschlagen wurden. „Ein schöner Blumenschmuck ist ansprechend, zieht die Blicke auf sich und wertet überdies das Stadtbild auf“, freute sich Janick Pape, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Westerburg. „Die Arbeit, die in die Gestaltung und in die Pflege der Pflanzen gesteckt wird, verdient höchsten Respekt. Gerade in heißen und trockenen Sommern stellt dies die Hobbygärtnerinnen und – gärtner vor eine besondere Hausforderung“, erklärte er.

Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Frank Schäfer und Thomas Schwerhoff überreichte Pape die Urkunden. Die Gewinner sind: Ramona Brückel (Adolfstraße 58), Horst Clos, (Unter der Hub 3), Elke Klees (Im Alten Garten 2), Anette und Michael Schlag (Goethestraße 8), Ramona und Ralf Schmidt (Jahnstraße 2), Waltrud Schmidt (Schlosswiesenstraße 4 a) und Erica Wüst (Kirchgasse 10). Die Preisträger erhielten überdies einen Gutschein vom Blumentreff Westerburg und ein Blumenpräsent. „Im Namen des Verschönerungsvereins der Stadt Westerburg spreche ich Ihnen meine Anerkennung für die vorbildliche Gestaltung ihres Anwesens aus. Sie haben mit Ihrem Blumenschmuck bei dem ausgeschriebenen Wettbewerb mit Erfolg teilgenommen“, lobte Pape die Gewinner.