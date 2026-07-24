Erneut blicken wir an diesem Wochenende auf die Woche im Westerwald zurück. Und schauen dabei in diesem Fall nicht nur auf die Landratswahl und einen Mülleimer am Wotansweg, sondern sogar etwas über die Landesgrenze zu Hessen hinaus.
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Der Bierdeckel der Hachenburger Brauerei in seiner typischen Westerwald-Form und mit dem Landkarten-Design ist seit Jahren bekannt. Jetzt haben die findigen Bierbrauer mit den Caritas-Werkstätten in Montabaur einen Westerwald-Stehtisch entwickelt, der noch so ziemlich jeden kleinen Ort der Region zeigt und auch den Verlauf des Westerwaldsteigs wiedergibt.