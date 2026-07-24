Westerwälder Wochenrückblick
Schönen Biertisch, schlechter Radweg
Über den neuen Westerwald-Stehtisch, der noch so ziemlich jeden kleinen Ort der Region zeigt, freut sich Markus Müller nicht nur
Über den neuen Westerwald-Stehtisch, der noch so ziemlich jeden kleinen Ort der Region zeigt, freut sich Markus Müller nicht nur als Reporter, sondern insbesondere auch in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Westerwald-Vereins.
Markus Müller

Erneut blicken wir an diesem Wochenende auf die Woche im Westerwald zurück. Und schauen dabei in diesem Fall nicht nur auf die Landratswahl und einen Mülleimer am Wotansweg, sondern sogar etwas über die Landesgrenze zu Hessen hinaus.

Lesezeit 3 Minuten
Der Bierdeckel der Hachenburger Brauerei in seiner typischen Westerwald-Form und mit dem Landkarten-Design ist seit Jahren bekannt. Jetzt haben die findigen Bierbrauer mit den Caritas-Werkstätten in Montabaur einen Westerwald-Stehtisch entwickelt, der noch so ziemlich jeden kleinen Ort der Region zeigt und auch den Verlauf des Westerwaldsteigs wiedergibt.
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