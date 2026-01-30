Führerscheinanwärter warten ab
Schnieders Reform belastet Fahrschulen im Westerwald

Wer heute einen Autoführerschein machen will, muss, laut ADAC, mit Kosten zwischen 2500 und 4500 Euro rechnen – Kosten, die Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder zukünftig senken will. Doch was halten Fahrlehrer von den angekündigten Maßnahmen?

Seit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder im Oktober 2025 angekündigt hat, die Kosten für den Führerschein Klasse B zu senken, brechen bei vielen Fahrschulen Anmeldezahlen ein. Während es in Städten wie Frankfurt besonders kritisch sei, bleibe man in Montabaur von gravierenden Rückgängen noch verschont, berichtet Dennis Heidgen, Inhaber der Academy Fahrschule.

