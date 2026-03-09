Die Enttäuschung der Westerwälder Jäger über das neue Landesjagdgesetz sitzt tief. Im Austausch mit dem CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 22. März, Gordon Schnieder, in Bad Marienberg machten sie ihrem Unmut Luft.
Lesezeit 3 Minuten
Wie sehr das neue Landesjagdgesetz und der Wolf die Jäger und Landwirte im Westerwald beschäftigen, wurde jetzt bei einer Veranstaltung mit Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, in der Steig-Alm am Wildpark in Bad Marienberg deutlich.
