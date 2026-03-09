CDU-Kandidat in Bad Marienberg Schnieder will das Landesjagdgesetz „reparieren“ Nadja Hoffmann-Heidrich 09.03.2026, 16:30 Uhr

i Vor der Infoveranstaltung zum Thema Jagd stattete der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder (rechts) dem Wildpark Bad Marienberg einen Besuch ab. Neben ihm am Streichelgehege stehen (von links) Kurt Schüler (Vizepräsident Landesjagdverband), Marvin Kraus (Bürgermeister VG Bad Marienberg), Janick Pape (MdL und CDU-Direktkandidat Wahlkreis 5) sowie Stefan Weber (Unternehmer und Vorsitzender des Fördervereins Wildpark). Röder-Moldenhauer

Die Enttäuschung der Westerwälder Jäger über das neue Landesjagdgesetz sitzt tief. Im Austausch mit dem CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 22. März, Gordon Schnieder, in Bad Marienberg machten sie ihrem Unmut Luft.

Wie sehr das neue Landesjagdgesetz und der Wolf die Jäger und Landwirte im Westerwald beschäftigen, wurde jetzt bei einer Veranstaltung mit Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, in der Steig-Alm am Wildpark in Bad Marienberg deutlich.







