Märchenhaft schöne Aufführung Schneewittchen kommt in Rothenbach bestens an 10.11.2025, 17:00 Uhr

i Eine bildschöne Märchenaufführung ist dem Petermännchen-Theater gelungen. Bei der Premiere gab es für "Schneewittchen und die sieben Zwerge" begeisterten Beifall. Röder-Moldenhauer

Mit seiner neuen Inszenierung setzt das Petermännchen-Theater seine Märchenaufführungen gekonnt fort. Zwei Stunden lang fesselt das Ensemble seine Zuschauer mit zauberhaft schönen Kostümen und Masken – aber vor allem durch sein großartiges Spiel.

Das muss man erst einmal können: Erwachsene und Kinder mit der Aufführung eines altbekannten Märchenstoffes so zu faszinieren, dass jung und alt gebannt das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Gelungen ist das dem Petermännchen-Theater mit seiner großartigen Inszenierung von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, einem Märchenspiel von Peter Andreas in genauer Anlehnung an das Märchen der Gebrüder Grimm.







