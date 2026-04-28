Angebot in Hachenburg Schlosspraxen Meyer setzen auf neueste Medizintechnik Nadja Hoffmann-Heidrich 28.04.2026, 18:00 Uhr

i Christian (links) und Georg Meyer mit einem Kernelement ihrer Schlosspraxen in Hachenburg: einem Gerät zur Kardialen Stoßwellentherapie (CSWT). Mit dem Einsatz dieser Anlage sind sie als niedergelassene Ärzte Vorreiter. Röder-Moldenhauer

Die klassische Arztpraxis werde sich langfristig nicht mehr halten, sagt der Hachenburger Mediziner Christian Meyer. Deshalb haben er und sein Vater Georg ihre Schlosspraxen ganz anders aufgestellt – mit einer Millionen-Investition.

Neue Wege in der ambulanten medizinischen Behandlung haben die privaten Schlosspraxen Meyer in Hachenburg eingeschlagen. Georg Meyer und sein Sohn Christian haben am Alexanderring ein Angebot aufgebaut, das weniger an eine Arztpraxis, sondern mehr an ein Reha-Zentrum mit Wellnessatmosphäre erinnert.







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