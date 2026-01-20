Die Schloss-Garde Mons Tabor ist für ihre Tanzdarbietungen bekannt. In diesem Jahr betritt der Verein mit seiner ersten eigenen Prunksitzung allerdings Neuland. Das Publikum darf sich auf einen Mix freuen, wie es ihn in Montabaur noch nicht gab.
Lesezeit 3 Minuten
Die Schloss-Garde Mons Tabor ist vor allem für ihre Tanzdarbietungen bekannt. In der aktuellen Karnevalssession betritt der Verein allerdings Neuland. Am kommenden Samstag, 24. Januar, steht ab 19.11 Uhr in der Stadthalle Haus Mons Tabor die erste eigene Prunksitzung der Schloss-Garde an.