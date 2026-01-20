Erste eigene Prunksitzung Schlossgarde holt den Kölner Karneval nach Montabaur Thorsten Ferdinand 20.01.2026, 11:27 Uhr

i Kommandant Christian Becker (von links) und die beiden Schloss-Garde-Vorsitzenden Kristine Sajzewa und Carsten Irrgang freuen sich auf ihre Blau-Rot-Weiße Prunksitzung. Winterwerber/Schloss-Garde Mons Tabor

Die Schloss-Garde Mons Tabor ist für ihre Tanzdarbietungen bekannt. In diesem Jahr betritt der Verein mit seiner ersten eigenen Prunksitzung allerdings Neuland. Das Publikum darf sich auf einen Mix freuen, wie es ihn in Montabaur noch nicht gab.

Die Schloss-Garde Mons Tabor ist vor allem für ihre Tanzdarbietungen bekannt. In der aktuellen Karnevalssession betritt der Verein allerdings Neuland. Am kommenden Samstag, 24. Januar, steht ab 19.11 Uhr in der Stadthalle Haus Mons Tabor die erste eigene Prunksitzung der Schloss-Garde an.







