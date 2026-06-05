Rund 160 Mitarbeiter betroffen
Schließung von AMI in Luckenbach erschüttert VG-Chefin
Aus und vorbei: Die Firma AMI aus Luckenbach ist seit 1. Juni Geschichte. Nachdem ein potenzieller Investor in letzter Minute ab
Aus und vorbei: Die Firma AMI aus Luckenbach ist seit 1. Juni Geschichte. Nachdem ein potenzieller Investor in letzter Minute abgesprungen war, musste das heimische Unternehmen wegen Zahlungsunfähigkeit seinen Betrieb einstellen.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Die Bestürzung über die überraschende Schließung der Firma AMI in Luckenbach in der Region hält an. Wir haben Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, um eine Stellungnahme gebeten.

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Die Einstellung des Betriebes bei der Firma AMI in Luckenbach erschüttert Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, zutiefst. Das hat sie auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Viele der betroffenen Mitarbeiter kenne sie aus der „langjährigen, immer sehr guten Zusammenarbeit“ persönlich.

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