Die Bestürzung über die überraschende Schließung der Firma AMI in Luckenbach in der Region hält an. Wir haben Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, um eine Stellungnahme gebeten.
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Die Einstellung des Betriebes bei der Firma AMI in Luckenbach erschüttert Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, zutiefst. Das hat sie auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Viele der betroffenen Mitarbeiter kenne sie aus der „langjährigen, immer sehr guten Zusammenarbeit“ persönlich.