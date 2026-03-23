CDU-Gewinnerin im WK Montabaur
Schlange der Gratulanten bei Jenny Groß schier endlos
Alle wollen Jenny Groß (rechts) gratulieren. Von einer Welle der Euphorie wird sie von Mainz nach Ransbach-Baumbach getragen und
Alle wollen Jenny Groß (rechts) gratulieren. Von einer Welle der Euphorie wird sie von Mainz nach Ransbach-Baumbach getragen und dort mit einem Ständchen begrüßt.
Katrin Maue-Klaeser

Die CDU-Kandidatin im Wahlkreis Montabaur freut sich, dass der Regierungswechsel in Mainz geschafft ist. Das feiert Jenny Groß erst mit Spitzendkandidat Gordon Schnieder in Mainz und dann mit vielen Parteifreunden in Ransbach-Baumbach.

Lesezeit 2 Minuten
In Ransbach-Baumbach werden am Sonntagabend gleich zwei Glückwunschständchen gesungen: Während die Christdemokraten aus dem Unterwesterwald (Wahlkreis Montabaur) auf ihre Kandidatin Jenny Groß warten, die noch in der Parteizentrale in Mainz mit dem künftigen CDU-Ministerpräsidenten Gordon Schnieder feiert, schmettern sie schon Janick Pape per Video ein „Trullala“: Der hat Hendrik Hering (SPD) in einem spannenden Rennen das Direktmandat im ...

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Westerwälder ZeitungWK 6 – Montabaur

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