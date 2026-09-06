Biomasse aus Wiesensee
Schlammumlagerung profitiert von Sommerwetter
Die Arbeiten am Wiesensee liegen sehr gut im Zeitplan. Ziel ist es, kommendes Jahr wieder anstauen zu können.
Die Arbeiten am Wiesensee liegen sehr gut im Zeitplan. Ziel ist es, kommendes Jahr wieder anstauen zu können.
Röder-Moldenhauer

Trockenheit kommt dem Beseitigen der organischen Substanzen entgegen. Alles ist im Zeitplan. Doch bleibt das auch so, wenn die Arbeiten an der Kreisstraße von Pottum nach Stahlhofen am Wiesensee beginnen? Wir haben nachgefragt. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten am Wiesensee liegen sehr gut im Zeitplan, sowohl die Betonarbeiten an der Hochwasserentlastung als auch die Schlammumlagerung, teilt Thomas Henritzi von der Verbandsgemeinde (VG) Westerburg auf unsere Anfrage hin mit. Dabei helfe das gute Wetter bislang sehr gut.
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