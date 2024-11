Oberster Wäller Katastrophenschützer Tobias Haubrich lässt sich von Schlaganfall nicht unterkriegen - Familie und Freunde stützen Schlaganfall lässt Leben kurz stillstehen: Wäller Katastrophenschutzinspekteur kämpft sich ins Amt zurück 31.10.2024, 17:54 Uhr

i Tobias Haubrich ist wieder da, wo er sich am wohlsten fühlt: Mitten zwischen seinen Kollegen übernimmt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Westerwaldkreises nach und nach wieder seine Aufgaben. Nach einem schweren Schlaganfall vor mehr als zehn Monaten befindet er sich in der beruflichen Wiedereingliederung. Katrin Maue-Klaeser

Westerwaldkreis. Vor 45 Wochen hat das Leben von Tobias Haubrich kurz stillgestanden. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Der 38-jährige Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Westerwaldkreises, engagierter Feuerwehrmann und liebevoller Familienvater, erlitt einen Schlaganfall. Seitdem ist jeder Tag ein neuer Kampf, den Haubrich immer wieder aufnimmt: „Meine Motivation sind Frau und Kind“, sagt er.

Am 11. Dezember 2023 läuft Tobias Haubrich durch die Flure der Kreisverwaltung in Montabaur. Eine Woche lang hat er kaum geschlafen – es mussten noch Ausschreibungen für Feuerwehrautos fertig werden vor dem Jahreswechsel. „Meine Kollegen dachten, ich hätte einen im Tee, weil ich so schwankend gegangen bin“, beschreibt er erste Symptome dessen, was sich rasch zu einem schweren Schlaganfall entwickeln sollte.

