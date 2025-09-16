Das Besucherbergwerk Dachschiefergrube Assberg in Limbach ist ein echter Anziehungspunkt für Wanderer. Laut Hochrechnungen, die auf Einträgen in dort ausliegenden Gästebüchern basieren, lockt der Geopunkt inzwischen rund 10.000 Menschen pro Jahr aus dem In- und Ausland an. Am Sonntag, 21. September, haben die Verantwortlichen des Kultur- und Verkehrsvereins (KuV) Limbach, die das Besucherbergwerk betreuen, doppelt Grund zum Feiern: den 25. Geburtstag der beliebten Einrichtung sowie deren Auszeichnung als Geotop des Jahres.

Dass es das Besucherbergwerk überhaupt gibt, ist dem Limbacher Altbürgermeister und gelernten Bergmann Heinz Leyendecker zu verdanken, der die aus dem Mittelalter stammende und fast in Vergessenheit geratene Grube mit detektivischem Spürsinn wiederentdeckt und dann auch bei der Freilegung sowie bei der Herrichtung des Stollens, der seit 2021 seinen Namen trägt, selbst tatkräftig Hand angelegt hat.

i Der Limbacher Altbürgermeister Heinz Leyendecker hat die Dachschiefergrube Assberg nach jahrelanger Suche 1997 wiederentdeckt und ihre Freilegung gefördert. Familie Leyendecker/Limbach

Sehr zum Bedauern des KuV-Vorsitzenden Martin Schüler und des KuV-Geschäftsführers Ralph Hilger kann Heinz Leyendecker bei den anstehenden Feierlichkeiten aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Umso mehr freuen sich die beiden, dass sie kürzlich den Hobbyfilmer Siegfried Lukowski aus Heimborn kennenlernen konnten, der in den 1990er-Jahren die Wiederentdeckung der Grube mit der Kamera begleitet hat. Seine Aufnahmen auf Videokassetten hat Martin Schüler bereits in Teilen digitalisiert. Sie sollen bei der Feier am Sonntag sowie künftig bei Exkursionen oder Vorträgen öffentlich gezeigt werden.

Unsere Zeitung konnte vorab einen Blick auf die Filme werfen. In den Bewegtbildern wird der Enthusiasmus deutlich, mit dem Heinz Leyendecker damals zu Werke ging. Mit seiner Leidenschaft für die Dachschiefergrube hat er auch Martin Schüler und Ralph Hilger angesteckt, die ins Schwärmen geraten, wenn sie von dem mit Legenden besetzten Geopunkt erzählen.

i Der Stollen zur Grube, der nach seinem Wiederentdecker Heinz Leyendecker benannt ist, hält für Besucher jede Menge Infomaterial bereit. Wer möchte, kann sich hier zudem in ein Gästebuch eintragen. Das Besucherbergwerk liegt direkt am Westerwaldsteig und am Druidensteig. Röder-Moldenhauer

Die ehemalige Grube Assberg wurde erstmals 1548 in einer Verleihungsurkunde des Zisterzienserklosters Marienstatt erwähnt. Ihr Ursprung reicht jedoch weiter zurück, denn in dieser Urkunde wird bereits auf frühere Verleihungen verwiesen. Dank des Engagements der Limbacher verbindet seit der Einweihung des Besucherbergwerks ein 111 Stufen zählender Steig den Rundweg beim Kloster mit der Grube. Wer es gerne etwas gemütlicher hat, kann diese auch auf flacherem Wege von Limbach aus erreichen.

Heinz Leyendecker stieß Ende der 1970er-Jahre bei seinen Recherchen für eine Ortschronik im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden erstmals auf einen Hinweis zur Grube: Demnach wurde Ende des 19. Jahrhunderts ein Limbacher Bürger verurteilt, weil er widerrechtlich Steine in der „Layenkaul“ zum Hausbau gebrochen hatte. Doch Nachfragen Leyendeckers an ältere Bewohner des Dorfes, wo genau der Eingang zu diesem unterirdischen Bergwerk liege, blieben unbeantwortet. Damals konnte sich niemand mehr daran erinnern. Und so begann der Altbürgermeister nach weiteren Spuren zu graben – in Archiven und wortwörtlich im Wald. Bei Baggerarbeiten, die mit Unterstützung der Verbandsgemeinde Hachenburg stattfanden, wurde schließlich am 5. November 1997 ein kleiner, zugeschütteter Schacht entdeckt – nach 16-jähriger Suche.

„Die Wiederentdeckung und Freilegung der Grube war eine bewundernswerte Leistung und ein großer, gemeinschaftlicher Erfolg.“

Martin Schüler, Vorsitzender des Kultur- und Verkehrsvereins (KuV) Limbach

In der Folge wurde das Bergwerk im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit fünf Leuten unter Aufsicht Leyendeckers freigelegt. 12.100 Eimer mit Schlamm, Geröll und Steinen wurden mühsam von Hand und mit Haspel zutage gefördert. Der Stollen und das darunter liegende Bergwerk wurden touristengerecht hergerichtet. Heute führen der Westerwaldsteig und der Druidensteig (sowie demnächst die neue Wäller Tour „Bachgeflüster“) an der Schiefergrube vorbei, die seit 2013 als Geopunkt im Geopark Westerwald-Lahn-Taunus ausgewiesen ist. Vor einigen Jahren wurde der zunächst aus Fichtenholz bestehende Unterstand unter der Regie von Leyendeckers Nachfolger als Ortsbürgermeister, Klaus Sassmannshausen, erneuert.

Weitere Infos im Internet unter: www.kuv-limbach.de/dachschiefergrube

Feier erinnert an wechselvolle Geschichte

Die Feier zum Jubiläum 25 Jahre Besucherstollen Dachschiefergrube Assberg sowie zur Auszeichnung derselben als Geotop des Jahres 2025 durch den Nationalen Geopark Westerwald-Lahn-Taunus beginnt am Sonntag, 21. September, um 11 Uhr direkt am Bergwerk. ﻿Auf dem Vorplatz der Grube besteht die Möglichkeit zum Parken. Alternativ kann man am Wanderparkplatz an der Steinbogenbrücke in Limbach parken. Von dort startet um 10.30 Uhr eine kurze geführte Wanderung zum Assberg. Bei alkoholfreien Getränken und kleinen Snacks haben Besucher an der Grube die Möglichkeit, in die wechselvolle Geschichte dieser mehr als 500 Jahre alten Stätte menschlichen Schaffens einzutauchen. Dabei wird auch an den Einsatz der Menschen erinnert, die sich um die Wiederentdeckung und den Erhalt dieses außergewöhnlichen Ortes verdient gemacht haben. Für eine bessere Planung wird um eine kurze Rückmeldung per Mail an martin.schueler@limbacherrunden.de gebeten. nh