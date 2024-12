Dachstuhl in Flammen Scheune in Mogendorf brennt: Nachbarhaus unbewohnbar 06.12.2024, 18:33 Uhr

i Der Dachstuhl einer Scheune brannte am Freitagnachmittag im eng bebauten Ortskern von Mogendorf. Katrin Maue-Klaeser

Schwarze stinkende Qualmwolken ziehen über Mogendorf hinweg, der heftige Wind treibt den Rauch vom Brand eines Dachstuhls in der Ortsmitte über den Ort. Die Feuerwehren können die Flammen löschen, doch vom Dachstuhl bleibt nur ein verkohltes Gerippe.

Der Dachstuhl einer Scheune an der Ecke Sayntal- und Mittelstraße in Mogendorf ist am Freitagnachmittag komplett ausgebrannt. Matthias Stein, stellvertretender Wehrleiter der VG Wirges, leitete den Einsatz, der mit der Alarmierung gegen 15.30 Uhr begann.

