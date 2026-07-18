Nach Explosion Straße gesperrt
Schaulustige pilgern zum Unglücksort in Rennerod
In der Holzbachstraße ist das Gebiet um das Haus, das eine Explosion zerriss, deutlich sichtbar abgesperrt. Ein Nachbar beklagt
In der Holzbachstraße ist das Gebiet um das Haus, das eine Explosion zerriss, deutlich sichtbar abgesperrt. Ein Nachbar beklagt die vielen Schaulustigen, die der Unglücksort anzieht.
Angela Baumeier

Noch immer zeugen Trümmerteile vor dem Haus und auf der Straße von der Wucht der Explosion. Das Gebiet ist deutlich abgesperrt. Wir haben nachgefragt, wann der Verkehr wieder fließen kann. 

Lesezeit 1 Minute
Bislang, so teilt die Polizeidirektion Montabaur auf unsere Anfrage hin mit, gibt es keine weiteren Erkenntnisse zu der Explosion, die sich am Mittwoch in der Holzbachstraße von Rennerod ereignet hat. Bei diesem Unglück wurde ein 39-jähriger Mann schwerstverletzt, die Druckwelle riss eine Längsfassade fast völlig ein, die Explosion hinterließ ein Trümmerfeld, das sich bis auf die Straße zog.
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