Verdachtsfälle werden geprüft Schafe und Damhirsche im Westerwald vom Wolf gerissen? Michael Fenstermacher 22.12.2025, 16:43 Uhr

i Ein Wolf schaut hinter einem Baum hervor. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler dpa/Lino Mirgeler

Auf einer Schafweide und in einem Damwildgatter in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg sind am Wochenende insgesamt 19 Tiere tot oder verletzt aufgefunden worden. Nun wird geprüft, ob die Nutztierrisse auf das Konto des Wolfs gehen.

Sind am Wochenende gleich zwei Tierhaltungen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vom Wolf heimgesucht worden? Diesem Verdacht geht das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) laut eigener Mitteilung nach, nachdem am Sonntag zwei Schadensfälle gemeldet wurden: In einem Fall wurden vier Schafe tot, zehn weitere verletzt aufgefunden.







