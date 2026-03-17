Die Ursache des Feuers in einem Keramikbetrieb in Mogendorf ist weiterhin unbekannt, es war noch kein Gutachter am Brandort. Auch der Schaden kann noch nicht beziffert werden.
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Was den Brand in einem Mogendorfer Keramikbetrieb am Freitagabend ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt, auch die Schadenshöhe ist noch nicht festgestellt. Die Polizei wurde zu dem Brand im Bereich eines Schornsteins der Steinzeugherstellung nicht hinzugerufen, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.