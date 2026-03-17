Brand in Keramikbetrieb Schaden und Ursache des Feuers in Mogendorf unbekannt Katrin Maue-Klaeser 17.03.2026, 20:00 Uhr

i Das Feuer im Bereich des Schornsteines eines Brennofens in Mogendorf konnte die Feuerwehr rasch löschen und so ein Übergreifen der Flammen aufs Dach verhindern. Thorsten Huberty/Feuerwehr VG Wirges. Thorsten Huberty, Feuerwehr VG Wirges

Die Ursache des Feuers in einem Keramikbetrieb in Mogendorf ist weiterhin unbekannt, es war noch kein Gutachter am Brandort. Auch der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Was den Brand in einem Mogendorfer Keramikbetrieb am Freitagabend ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt, auch die Schadenshöhe ist noch nicht festgestellt. Die Polizei wurde zu dem Brand im Bereich eines Schornsteins der Steinzeugherstellung nicht hinzugerufen, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.







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