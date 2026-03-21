Der Frühling nimmt Fahrt auf – und sorgt auch für Reaktivierung in der Montabaurer Innenstadt. In zwei wichtigen, zentral gelegenen Objekten wird der Leerstand bald enden.
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Schon zu Ostern wird das Scala, beliebte Kneipe in bester Lage am Montabaurer Großen Markt, wieder öffnen. Und im April sollen die Arbeiten am früheren Sparkassengebäude, am Konrad-Adenauer-Platz ebenfalls prominent gelegen, weitergehen. Erfreut antworten die zuständigen Gastro-Kundenberater der Westerwald-Brauerei auf die Nachfrage unserer Zeitung, dass ein neuer Pächter für das Scala gefunden ist.