Leerstand in Montabaur angehen Scala und Sparkasse erwachen im April zu neuem Leben Katrin Maue-Klaeser 21.03.2026, 08:00 Uhr

i Der neue Schriftzug wird montiert - der Name bleibt: Das Scala am Großen Markt mitten in Montabaur wird noch vor Ostern wieder eröffnet. Katrin Maue-Klaeser

Der Frühling nimmt Fahrt auf – und sorgt auch für Reaktivierung in der Montabaurer Innenstadt. In zwei wichtigen, zentral gelegenen Objekten wird der Leerstand bald enden.

Schon zu Ostern wird das Scala, beliebte Kneipe in bester Lage am Montabaurer Großen Markt, wieder öffnen. Und im April sollen die Arbeiten am früheren Sparkassengebäude, am Konrad-Adenauer-Platz ebenfalls prominent gelegen, weitergehen. Erfreut antworten die zuständigen Gastro-Kundenberater der Westerwald-Brauerei auf die Nachfrage unserer Zeitung, dass ein neuer Pächter für das Scala gefunden ist.







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