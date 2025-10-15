Brauerei sucht Betreiber Scala: Es gibt Interessenten für Montabaurer Kneipe 15.10.2025, 18:00 Uhr

i Bis Ende des Monats ist das Scala noch geöffnet. Wirtin Sabine "Bine" Schmidbauer und die Stammgäste genießen die Zeit bis dahin. Katrin Maue-Klaeser

Nicht mehr lang, und das Scala wird seine Pforten schließen. Viele treue Gäste fragen sich, wie es mit der Musikkneipe in Montabaur weitergehen wird. In Hachenburg wird jedenfalls daran gearbeitet, dass es weitergeht.

Nur noch bis Ende Oktober wird das Scala geöffnet haben. Doch abseits des Abschiedsschmerzes bei Wirten und Gästen wird hinter den Kulissen daran gearbeitet, dass es mit der beliebten Montabaurer Kneipe weitergeht. Wir haben bei der Westerwald-Brauerei in Hachenburg gefragt, die das Scala verpachtet.







