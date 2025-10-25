Neue Windräder für Salz „Saurier“ ist nachts durch Westerwald-Dörfer unterwegs 25.10.2025, 06:00 Uhr

i Derzeit werden 68 Meter lange Flügeln für eine neue Windkraftanlage in der Gemarkung Salz mit einem ferngesteuerten Fahrzeug vom Zwischenlager an der B8 zum Windpark zwischen Weltersburg und Girkenroth transportiert. Zu nächtlicher Stunde sind die betroffenen Straßen temporär nicht passierbar. Markus Müller

Wahrscheinlich jeder kennt aus der Urzeit die Langhalssaurier, von denen der gewaltige Seismosaurus eine Länge von mehr als 30 Metern gehabt haben soll. Noch mal doppelt so lang ist das rollende Monstrum, mit dem derzeit 68 Meter lange Flügeln für den neuen Windpark in der Gemarkung Salz mit einem ferngesteuerten Fahrzeug vom Zwischenlager an der B8 bei Hahn am See zum Aufstellplatz zwischen Weltersburg und Girkenroth transportiert werden.







