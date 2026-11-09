Debatte um Stadtbild Satzungen schützen Charme der Hachenburger Innenstadt Nadja Hoffmann-Heidrich 09.11.2026, 15:00 Uhr

i Was wird aus dem Gebäude Friedrichstraße 1 in der historischen Innenstadt von Hachenburg? Diese Frage wird derzeit in der Löwenstadt diskutiert. Vor diesem Hintergrund hat sich Stadtbürgermeister Stefan Leukel allgemein zum Thema historisches Stadtbild geäußert. Röder-Moldenhauer

Den historischen Charakter der Hachenburger Innenstadt bewahren und zugleich eine zeitgemäße Entwicklung ermöglichen: Dieser Balanceakt ist laut dem Stadtbürgermeister Stefan Leukel eines der wichtigsten städtebaulichen Ziele für die Kommune.

Nachdem die Geschichtswerkstatt Hachenburg eine öffentliche Diskussion über den äußeren Zustand des Gebäudes Friedrichstraße 1, das sich seit einigen Jahren im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde befindet und quasi den Eingang zur Owergass (vom Alten Markt kommend) darstellt, angestoßen hat, hat sich Stadtbürgermeister Stefan Leukel auf Anfrage unserer Zeitung zur generellen Einordnung des Themas und zum rechtlichen Rahmen bei der ...







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