Den historischen Charakter der Hachenburger Innenstadt bewahren und zugleich eine zeitgemäße Entwicklung ermöglichen: Dieser Balanceakt ist laut dem Stadtbürgermeister Stefan Leukel eines der wichtigsten städtebaulichen Ziele für die Kommune.
Lesezeit 2 Minuten
Nachdem die Geschichtswerkstatt Hachenburg eine öffentliche Diskussion über den äußeren Zustand des Gebäudes Friedrichstraße 1, das sich seit einigen Jahren im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde befindet und quasi den Eingang zur Owergass (vom Alten Markt kommend) darstellt, angestoßen hat, hat sich Stadtbürgermeister Stefan Leukel auf Anfrage unserer Zeitung zur generellen Einordnung des Themas und zum rechtlichen Rahmen bei der ...