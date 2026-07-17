Vor wichtigen Wahlen und anderen Ereignissen gleichen Dörfer und Städte bisweilen einem Plakat-Dschungel. Um Wildwuchs zu verhindern, hat man in Hachenburg kürzlich eine Plakatierungssatzung mit klaren Regeln beschlossen.
Lesezeit 2 Minuten
Um mehr Ordnung und Transparenz herzustellen, hat der Hachenburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Plakatierungssatzung für den öffentlichen Verkehrsraum im Stadtgebiet beschlossen. Einheitliche Regelungen, so erklärte Stadtbürgermeister Stefan Leukel, erleichterten der Verwaltung die Arbeit.